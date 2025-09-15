Стало известно о продвижении российской армии в Харьковской области

Российские военные продвинулись в Волчанске Харьковской области, расширив плацдарм на левобережье города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник агентство отметил, что ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление на левом берегу реки Волчья, но при этом несет большие потери.
«В ходе боев воины “Севера” продвинулись на 200 метров, расширив плацдарм на левобережье города», — рассказал источник.
Ранее также сообщалось, что ожесточенные бои продолжаются и в восточной части Волчанска. ВСУ перебрасывают в город дополнительные резервы.
