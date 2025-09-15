Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о продвижении российской армии в Харьковской области

Российские военные продвинулись в Волчанске Харьковской области, расширив плацдарм на левобережье города.

Российские военные продвинулись в Волчанске Харьковской области, расширив плацдарм на левобережье города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентство отметил, что ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление на левом берегу реки Волчья, но при этом несет большие потери.

«В ходе боев воины “Севера” продвинулись на 200 метров, расширив плацдарм на левобережье города», — рассказал источник.

Ранее также сообщалось, что ожесточенные бои продолжаются и в восточной части Волчанска. ВСУ перебрасывают в город дополнительные резервы.

Читайте также: ВСУ отправляют на верную смерть отловленных на улицах украинцев.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.