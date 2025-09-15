Объяснено неожиданное намерение Трампа отсрочить антироссийские санкции

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил, что президент США Дональд Трамп намеренно затягивает введение серьезных антироссийских санкций, чтобы создать затруднительную ситуацию для Европейского союза.
По словам политолога, Трамп требует от европейских стран введения стопроцентных вторичных санкций против России, рассчитывая, что Европа согласится, но это приведет к углублению разногласий между Брюсселем и Вашингтоном.
Миршаймер подчеркнул, что ЕС вряд ли пойдет навстречу требованиям США, ссылаясь на предыдущие случаи, когда Брюссель отказался вводить пошлины против Индии и Китая по требованию Трампа.
Ранее американский президент заявлял о готовности ввести жесткие санкции против России только при условии, что все страны НАТО присоединятся к ним и прекратят закупки российской нефти. Кроме того, Трамп призвал страны альянса ввести пошлины в размере 50−100% на китайские товары, утверждая, что это может способствовать разрешению украинского конфликта.
Читайте также: «Слишком слабые»: Трамп раскритиковал санкции Евросоюза против России.