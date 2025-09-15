Ричмонд
Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы Кубани с 83,94% голосов

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с 83,94% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 90,28% протоколов.

Источник: Коммерсантъ

Александр Сафронов, кандидат от КПРФ и секретарь краевого комитета, набрал 8,11% голосов. Председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин, выдвинутый ЛДПР, получил 4,4%. Денис Хмелевской, кандидат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» и зампредседателя комитета по земельным и имущественным отношениям, набрал 2,82%.

Вениамин Кондратьев возглавляет Краснодарский край 10 лет. В сентябре 2015 года господин Кондратьев победил на прямых выборах главы региона, получив 83,64% голосов. Пять лет спустя, 13 сентября 2020 года, он вновь был избран губернатором, набрав 82,97% голосов.

