Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске единороссы победили на довыборах в горсовет

При низкой явке победу одержали представители партии власти.

Источник: Om1 Омск

В минувшие выходные в Омске прошли довыборы в городской совет по округам 11 и 23. Суммарная явка составила 11,89% от общего количества избирателей, или чуть больше 4,5 тысяч человек.

На округе № 11 (квадрат улиц Комбинатская, Химиков, Менделеева, Заозёрная, часть улицы Энтузиастов и часть микрорайона «Новоалександровский») победу одержал единоросс Дмитрий Шарушинский, за которого проголосовало 73,49% избирателей (более 2000 человек). На округе № 23 в Центральном округе победил представитель «Единой России» Александр Сальников, за которого отдали свои голоса более 1300 человек (75,43%).

«Выборы в Омске прошли организованно. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — сообщает председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.

Напомним, что два мандата в городском парламенте освободились в прошлом году: медиаменеджер Павел Корольков подал в отставку из-за переезда в другой город, а Дмитрий Маркелов ушёл на пост министра здравоохранения.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше