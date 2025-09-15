В Омске единороссы победили на довыборах в горсовет

В минувшие выходные в Омске прошли довыборы в городской совет по округам 11 и 23. Суммарная явка составила 11,89% от общего количества избирателей, или чуть больше 4,5 тысяч человек.
На округе № 11 (квадрат улиц Комбинатская, Химиков, Менделеева, Заозёрная, часть улицы Энтузиастов и часть микрорайона «Новоалександровский») победу одержал единоросс Дмитрий Шарушинский, за которого проголосовало 73,49% избирателей (более 2000 человек). На округе № 23 в Центральном округе победил представитель «Единой России» Александр Сальников, за которого отдали свои голоса более 1300 человек (75,43%).
«Выборы в Омске прошли организованно. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты избирательной кампании, не установлено», — сообщает председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.
Напомним, что два мандата в городском парламенте освободились в прошлом году: медиаменеджер Павел Корольков подал в отставку из-за переезда в другой город, а Дмитрий Маркелов ушёл на пост министра здравоохранения.