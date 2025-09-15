«Чтобы не наломал дров»: Сенатор раскрыл причину запрета на поездку Зеленского в Москву

«Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется “наломать дров”. Поэтому в Москву его никто не пустит. Да и первопричина кризиса кроется отчасти и в нём, ведь именно его привели к власти через военный переворот», — пояснил сенатор.
Собеседник агентства выразил мнение, что встреча на высшем уровне станет возможной лишь после большой предварительной работы.
Ранее Путин публично пригласил Зеленскому посетить Москву для переговоров. Кремль подчёркивал, что цель такой встречи — диалог, а не капитуляция, при этом российский лидер гарантировал стопроцентную безопасность представителю киевского режима. Однако Вашингтон рекомендовал Зеленскому отклонить предложение и встретиться на нейтральной территории. Он последовал этому совету, категорически отказавшись от визита в Москву и вместо этого пригласив Путина в Киев.