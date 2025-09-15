Анна Терешкова объяснила провал ЛДПР на выборах в Горсовет Новосибирска

14 сентября стали известны итоги выборов в Совет депутатов города Новосибирска. Голосование проходило без партийных списков, из 50 мандатов 40 достались «Единой России», ЛДПР не получила ни одного. Лидер регионального отделения партии Анна Терешкова прокомментировала «Сиб.фм» результаты.
«Мы оцениваем такой результат абсолютно адекватно, потому что мы понимали, что мы зашли новой командой. Год назад вообще никого не было в ЛДПР, все ушли в “Единую Россию”, отделение опустело. Я считаю, то, что мы сделали за год — это уже подвиг. Во-первых, мы сохранили ЛДПР, во-вторых показали достойный результат в отсутствии таких ресуров, что были у “ЕР” и КПРФ. Я благодарна всем, кто этот год проработал со мной плечом к плечу», — сказала Терешкова.
В Заксобрании ЛДПР получила четыре мандата по партийным спискам. Пока известно, что один достанется Анне Терешковой, второй девелоперу Сергею Бойко; остальные кандидаты еще не определены.