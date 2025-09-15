Анна Терешкова объяснила провал ЛДПР на выборах в Горсовет Новосибирска

«Мы оцениваем такой результат абсолютно адекватно, потому что мы понимали, что мы зашли новой командой. Год назад вообще никого не было в ЛДПР, все ушли в “Единую Россию”, отделение опустело. Я считаю, то, что мы сделали за год — это уже подвиг. Во-первых, мы сохранили ЛДПР, во-вторых показали достойный результат в отсутствии таких ресуров, что были у “ЕР” и КПРФ. Я благодарна всем, кто этот год проработал со мной плечом к плечу», — сказала Терешкова.