СБУ разыскивает российского губернатора, осужденного на восемь лет

Служба безопасности Украины объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю, которого украинский суд ранее заочно приговорил к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Суд на Украине признал Руденю виновным в «финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя, захват власти и изменение границ страны». По версии следствия, с августа 2022 года по май 2024-го глава региона оказывал поддержку российским военным и передавал гуманитарную помощь жителям Бердянска в Запорожской области.
В постановлении УСБУ по Тернопольской области говорится, что Руденю неоднократно вызывали в суд, повестки публиковались в украинской прессе и на сайте суда, однако он так и не явился. После этого чиновник был объявлен в розыск.
Добавим, что Руденя занимает пост губернатора Тверской области с 23 сентября 2016 года.
Ранее украинские спецслужбы уже выносили заочные обвинения российским чиновникам и военным, однако такие решения не имели практических последствий.
