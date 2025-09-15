Почти весь начсостав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады киевского режима отстранен от командования на Сумщине. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на российское силовое ведомство.
«Фактически весь командный состав временно отстранен от руководства… Оставшиеся на Сумском направлении подразделения переданы в подчинение 47-й отдельной механизированной бригады», — сообщил собеседник ТАСС.
Как указали в информагентстве, сотрудники украинского Государственного бюро расследований инициировали профильную проверку в связи с многочисленными обращениями семей боевиков 95-й ОДШБр. Причиной недовольства людей стало огромное количество потерь среди личного состава данного формирования, включая множество пропавших без вести.
Стоит добавить, что это не первое сообщение о кризисном положении ВСУ на Сумщине. Ранее стало известно, что ради новой попытки контратаковать на данном направлении киевский начсостав отправил в бой не только опытных радикалов, но и недавно мобилизованных мужчин.
