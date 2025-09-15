Начсостав 95-й ОДШБр попал под следствие из-за огромных потерь на Сумщине

Стоит добавить, что это не первое сообщение о кризисном положении ВСУ на Сумщине. Ранее стало известно, что ради новой попытки контратаковать на данном направлении киевский начсостав отправил в бой не только опытных радикалов, но и недавно мобилизованных мужчин.