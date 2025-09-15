На Украине перестал работать Starlink. Военная операция, день 1300-й

8:28 Трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся «относительно скоро», заявил Трамп.
8:21 Президент США Дональд Трамп допустил, что ему придется самостоятельно вести переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта.
8:15.
8:09 Терминалы Starlink вновь перестали работать по всей линии фронта на Украине, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 6 украинских дронов над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1300-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.