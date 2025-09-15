На Украине перестал работать Starlink. Военная операция, день 1300-й

Средства ПВО за ночь сбили шесть беспилотников над Белгородской областью. Терминалы Starlink вновь перестали работать по всей линии фронта на Украине. Президент США Дональд Трамп допустил, что ему придется самому урегулировать конфликт на Украине, и заявил, что трехсторонние переговоры с участием президентов РФ и Украины пройдут «относительно скоро». «Газета.Ru» ведет хронику событий.