«Европейцы достаточно глупы»: в США рассказали, как Трамп унижает ЕС

Президент США Дональд Трамп намеренно откладывает введение «серьезных» антироссийских санкций, чтобы продемонстрировать слабость Европейского союза. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
«Трамп понимает, что вторичные санкции не являются разумным вариантом. Но что он делает затем? Просит Европу ввести стопроцентные вторичные санкции против России. Он хочет этого, думая, что европейцы достаточно глупы, чтобы принять это унижение», — сказал профессор.
Миршаймер отметил, что американский лидер не считает нужным учитывать позицию Европы, что в итоге может усилить разногласия между Брюсселем и Вашингтоном и поставить ЕС в невыгодное положение в случае отказа выполнять его требования.
При этом эксперт сомневается, что ЕС примет эти требования. Миршаймер напомнил, что Брюссель ранее отказался вводить пошлины против Индии и Китая по настоянию Трампа.
Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп сообщил о готовности ввести жесткие санкции против России, но при условии, что все страны НАТО поддержат такую меру и полностью откажутся от закупок российской нефти. По словам лидера США, санкции будут иметь силу лишь в случае единого решения альянса.