«Европейцы достаточно глупы»: в США рассказали, как Трамп унижает ЕС

Ранее KP.RU писал, что Дональд Трамп сообщил о готовности ввести жесткие санкции против России, но при условии, что все страны НАТО поддержат такую меру и полностью откажутся от закупок российской нефти. По словам лидера США, санкции будут иметь силу лишь в случае единого решения альянса.