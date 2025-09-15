Западные кураторы украинского лидера Владимира Зеленского не позволят ему полететь в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение в понедельник, 15 сентября, выразил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
— Каждый шаг Зеленский согласовывает с западными кураторами и даже при этом умудряется «наломать дров». Поэтому в Москву его никто не пустит, — добавил эксперт.
Помимо этого, Кастюкевич считает, что кризис на Украине наступил лишь по одной причине — Зеленский получил власть через ложь. Из этого следует, что его приезд в Москву потребует большой предварительной работы, передает ТАСС.
Экс-офицер ВСУ «АнтиГрин» (Евгений Бекренев), в свою очередь, выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры в Москву из-за нехватки мудрости.
В беседе с ABC News лидер Украины также сообщил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но только не в России. Возможность проведения переговоров есть, однако относительно места имеются определенные условия.