Минниханов набирает 88,2% голосов после обработки 98,62% бюллетеней

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов набирает 88,2% голосов на выборах раиса республики после обработки 98,62% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России.

Источник: Пресс-служба раиса Татарстана

Кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов получил 4,93% голосов, от ЛДПР Руслан Юсупов — 4,15%, от Российской партии пенсионеров Виталий Смирнов — 1,88%. Явка составила 77,01% от общего числа избирателей.

Выборы в Татарстане, в отличие от большинства регионов, прошли в течение одного дня. В этом году в выборный процесс были внедрены новации, включая возможность голосования для участников СВО и татарстанцев в Москве.

