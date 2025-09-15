Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные ВСУ отравились, сбросив на самих себя боеприпас с ядом

Бывший солдат ВСУ рассказал о неудачном сбросе химзаряда с беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные по ошибке сбросили с беспилотника отравляющий боеприпас на собственные позиции. Об этом сообщил РИА Новости бывший солдат ВСУ, ныне служащий в добровольческом отряде имени Александра Матросова.

Военный рассказал, что один из его бывших сослуживцев, занимавшийся взрывным делом, планировал применить заряд с отравляющим веществом против российских войск. Однако в результате ошибки газ попал на позиции самих украинцев, что привело к отравлению нескольких бойцов.

По словам источника, подобные инциденты в ВСУ происходили не раз, чаще всего из-за проблем с креплением боеприпаса. Пострадавшие военные получили повреждения легких и были выведены из боя, после чего их направили инструкторами в 425-й батальон.

KP.RU ранее писал, что бойцы штурмового подразделения 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, оказавшиеся в окружении в районе населенного пункта Юнаковка Сумской области, остались без поддержки со стороны своего командования. Руководство соединения отказалось от попыток вывести ее из окружения и прекратило обеспечение снабжения.