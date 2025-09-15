Глава МИД Польши заявил об отсутствии добровольцев для войны с Россией

«Подразумевается, что… в следующий раз, когда Россия попытается что-то предпринять против Украины, мы можем начать войну с Россией. Я считаю это не очень убедительным. Если вы хотите начать войну с Россией, вы можете сделать это сегодня, и я не вижу добровольцев. Нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия», — сказал министр в интервью The Guardian.