Глава МИД Польши заявил об отсутствии добровольцев для войны с Россией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предоставление Украине гарантий безопасности «призвано сдержать потенциального противника». Однако он считает, что страны Европы не готовы к потенциальной войне с Россией.

Источник: РИА "Новости"

«Подразумевается, что… в следующий раз, когда Россия попытается что-то предпринять против Украины, мы можем начать войну с Россией. Я считаю это не очень убедительным. Если вы хотите начать войну с Россией, вы можете сделать это сегодня, и я не вижу добровольцев. Нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия», — сказал министр в интервью The Guardian.

В ночь на 10 сентября польские власти заявили, что зафиксировали как минимум 19 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько беспилотников были сбиты. По версии польской стороны, БПЛА принадлежали России. Минобороны РФ заявило, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. Радослав Сикорский заявил, что все дроны оказались «пустышками» без взрывчатки.

