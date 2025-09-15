Ричмонд
Три представителя ЛДПР избраны депутатами городской думы Самары

Кандидаты в городскую думу Самары от ЛДПР Максим Венедиктов, Ирина Шведова и Наталья Бисярина набрали большинство голосов по своим избирательным округам. Информацию опубликовал депутат губдумы Александр Степанов.

Источник: Коммерсантъ

Пять лет назад в гордуму избрались три депутата от ЛДПР. В региональном парламенте партию представляет Александр Степанов.

Ранее сообщалось, что кандидат от КПРФ Дмитрий Асеев набрал большинство голосов в 20-м избирательном округе.

