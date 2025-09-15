Морские маневры «Запад-2025»: Балтийский флот отработал оборону от дронов

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил военные объекты Балтийского флота в Калининградской области. Глава Балтфлота, адмирал Сергей Липилин, доложил о модернизации системы обнаружения диверсионных средств противника в регионе. Кроме того, Белоусов наблюдал тренировку по обороне пункта базирования в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала. В маневрах участвовали экипажи кораблей и катеров, расчеты противовоздушной обороны и маневренные огневые группы.