Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морские маневры «Запад-2025»: Балтийский флот отработал оборону от дронов

КАЛИНИНГРАД, 15 сентября, ФедералПресс. Балтийский флот провел учения по отражению атак морских дронов в рамках маневров «Запад-2025». Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Учения “Запад-2025”: Балтфлот отразил атаку безэкипажных катеров условного противника», — передает военное ведомство.

Учения прошли в районе Балтийска Калининградской области, в них участвовали более 500 военнослужащих на десяти кораблях и боевых катерах, включая патрульные и противодиверсионные суда. Моряки успешно отразили атаки безэкипажных катеров условного противника, применяя крупнокалиберные пулеметы «Корд» и стрелковое оружие.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил военные объекты Балтийского флота в Калининградской области. Глава Балтфлота, адмирал Сергей Липилин, доложил о модернизации системы обнаружения диверсионных средств противника в регионе. Кроме того, Белоусов наблюдал тренировку по обороне пункта базирования в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала. В маневрах участвовали экипажи кораблей и катеров, расчеты противовоздушной обороны и маневренные огневые группы.

Напомним, в Республике Беларусь проходят российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». «ФедералПресс» собрал ключевые подробности, включая цели маневров и сценарии, которые отрабатывают армии союзников.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше