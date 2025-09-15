Морские маневры «Запад-2025»: Балтийский флот отработал оборону от дронов

«Учения “Запад-2025”: Балтфлот отразил атаку безэкипажных катеров условного противника», — передает военное ведомство.
Учения прошли в районе Балтийска Калининградской области, в них участвовали более 500 военнослужащих на десяти кораблях и боевых катерах, включая патрульные и противодиверсионные суда. Моряки успешно отразили атаки безэкипажных катеров условного противника, применяя крупнокалиберные пулеметы «Корд» и стрелковое оружие.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил военные объекты Балтийского флота в Калининградской области. Глава Балтфлота, адмирал Сергей Липилин, доложил о модернизации системы обнаружения диверсионных средств противника в регионе. Кроме того, Белоусов наблюдал тренировку по обороне пункта базирования в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала. В маневрах участвовали экипажи кораблей и катеров, расчеты противовоздушной обороны и маневренные огневые группы.
Напомним, в Республике Беларусь проходят российско-белорусские стратегические учения «Запад-2025». «ФедералПресс» собрал ключевые подробности, включая цели маневров и сценарии, которые отрабатывают армии союзников.