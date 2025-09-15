Минобороны Белоруссии: три страны НАТО наблюдают за учениями «Запад-2025»

На полигоне «Борисовский» в понедельник проводится один из основных этапов розыгрыша практических действий войск.
«Сегодня в наблюдении за практическими действиями войск совместного стратегического учения “Запад-2025” принимают участие представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО — США, Турция, Венгрия» , — сообщили в белорусском минобороны.
Помимо этого наблюдателей направили три международные организации (Союзное Государство, ОДКБ, СНГ), присутствует также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года. На полигоне находятся 17 военно-дипломатических представительств иностранных государств (Азербайджан, Венгрия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Куба, Россия, Сербия, США, Судан, Туркмения, Турция, Замбия, Зимбабве, Перу, Индонезия), сообщили в военном ведомстве.
Учения проводятся с 12 по 16 сентября, их тема — «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Цель учений — отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии.
Как подчеркнули в минобороны Белоруссии, учения «Запад» — это плановый элемент совместной подготовки сил и средств региональной группировки войск (сил). Ему предшествовал комплекс мероприятий, которые проводились как на территории Белоруссии, так и России. «Учение на территории проводится на полигонах, расположенных в глубине страны, а так же на участках местности в Минской, Витебской и Гродненской областей. Мероприятие носит исключительно оборонительный характер и подтверждает курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам», — подчеркнули в военном ведомстве. «Республика Беларусь выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает любой военный конфликт как средство реализации политики и придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принципов и норм международного права», — заявили в минобороны.