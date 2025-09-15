Ричмонд
ЕС отменил санкции против двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова

Из санкционного списка ЕС исключён экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Завизенов.

Источник: Аргументы и факты

Власти ЕС исключили из своего санкционного списка двоюродного брата бизнесмена Олега Дерипаски Павла Езубова, следует из сведений в официальном журнале Евросоюза.

Кроме того, из этого перечня был исключён бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов.

«Записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены», — сказано в документе.

В тексте поясняется, что речь идёт о Завизенове, скончавшемся в 2024 году, и Езубове.

Напомним, 12 сентября Совет ЕС сообщил, что антироссийские ограничения Брюсселя будут продлены до 15 марта 2026 года. В санкционном списке находятся более 2500 физических и юридических лиц.

