ЕС отменил санкции против двоюродного брата Дерипаски Павла Езубова

Власти ЕС исключили из своего санкционного списка двоюродного брата бизнесмена Олега Дерипаски Павла Езубова, следует из сведений в официальном журнале Евросоюза.
Кроме того, из этого перечня был исключён бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов.
«Записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены», — сказано в документе.
В тексте поясняется, что речь идёт о Завизенове, скончавшемся в 2024 году, и Езубове.
Напомним, 12 сентября Совет ЕС сообщил, что антироссийские ограничения Брюсселя будут продлены до 15 марта 2026 года. В санкционном списке находятся более 2500 физических и юридических лиц.