Действующий глава Татарстана Минниханов лидирует на выборах с 88,15% голосов

Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов («Единая Россия») уверенно побеждает на выборах руководителя республики, получая поддержку 88,15% избирателей по результатам обработки 98,62% протоколов. Об этом стало известно из данных ЦИК РФ.

По информации с онлайн-табло ЦИК, второе место занимает Хафиз Миргалимов (КПРФ), за которого проголосовали 4,95% избирателей. Руслан Юсупов (ЛДПР) набрал 4,17% голосов и расположился на третьей строчке, четвёртое место занимает Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), имеющий 1,89% голосов.

А в Свердловской области, где обработка протоколов уже завершена, победу на выборах главы региона одержал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер от партии «Единая Россия». Он получил 61,3% голосов, согласно данным Центральной избирательной комиссии России.

Напомним, в России Единый день голосования проходил с 12 по 14 сентября. Состоялось около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.

