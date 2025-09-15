Названы предварительные итоги выборов в гордуму Нижнего Новгорода

Опубликованы предварительные итоги голосования в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Результаты по всем 39 одномандатным избирательным округам опубликовали на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.
Лидерами голосования по округам стали:
№ 1 — Владимир Тарасов, № 2 — Кирилл Лазорин, № 3 — Роман Пономаренко, № 4 — Валерий Скакодуб, № 5 — Владимир Аношкин, № 6 — Мария Кузнецова, № 7 — Кирилл Карташев, № 8 — Александр Петров, № 9 — Татьяна Дружинина, № 10 — Оксана Смолина, № 11 — Алексей Родин, № 12 — Михаил Рыхтик, № 13 — Николай Сатаев, № 14 — Дмитрий Игошин, № 15 — Руслан Станчев, № 16 — Инна Ванькина, № 17 — Игорь Теленков, № 18 — Станислав Прокопович, № 19 — Юрий Ерофеев, № 20 — Юлия Мантурова, № 21 — Павел Пашинин, № 22 — Михаил Иванов, № 23 — Сергей Пляскин, № 24 — Евгений Костин, № 25 — Жанна Скворцова, № 26 — Светлана Досаева, № 27 — Дмитрий Сивохин, № 28 — Ольга Балакина, № 29 — Иван Корниенко, № 30 — Евгений Чинцов, № 31 — Алексей Кожухов, № 32 — Марк Фельдман, № 33 — Ирина Молькова, № 34 — Владимир Поддымников-Гордеев, № 35 — Михаил Евстифеев, № 36 — Алексей Запоев, № 37 — Андрей Соловьев, № 38 — Марина Крюкова, № 39 — Александр Кузнецов.
Напоминаем, что на территории региона проводились основные выборы депутатов городских дум Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова, а также выборы Советов депутатов городских округов: городов Кулебаки, Бор, Чкаловск, Навашинского, муниципальных округов — Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вадского, Дивеевского, Ковернинского, Лысковского, Павловского, Починковского, Тоншаевского, Уренского.
С 12 по 14 сентября в Нижнем Новгороде и 17 территориальных образованиях области работали 1275 избирательных участков.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что выборы в Нижегородской области прошли без нарушений.