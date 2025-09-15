Названы предварительные итоги выборов в гордуму Нижнего Новгорода

Напоминаем, что на территории региона проводились основные выборы депутатов городских дум Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова, а также выборы Советов депутатов городских округов: городов Кулебаки, Бор, Чкаловск, Навашинского, муниципальных округов — Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вадского, Дивеевского, Ковернинского, Лысковского, Павловского, Починковского, Тоншаевского, Уренского.