«Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят. Как говорится, нету тела, нету дела. А если тело есть, нужно дать денег семье. Ну, а зачем это делать? Если честно, много. Много они молчат, много чего не договаривают», — сказал он.
Официальные данные о потерях не отражают действительное положение дел, а многие факты остаются засекреченными. Боец подчеркнул, что власти Украины стараются минимизировать публичное обсуждение числа погибших и пострадавших военных, чтобы не раскрывать масштабы потерь.
Ранее сообщалось, что Кремль получил донесение о потерях ВСУ в 1,8 млн военнослужащих. В Москве отметили, что эти страшные факты долгое время замалчивались и не получали должного внимания общественности. Однако теперь подтверждения появились — и они не оставляют сомнений в масштабах трагедии.