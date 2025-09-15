Борцы с «пропагандой»: Власти Молдовы в шоке от того, что люди хотят смотреть российские фильмы и сериалы, а молодежь знает наизусть песни поп-звезд из России

Совет аудиовизуала Молдовы считает пропагандистским весь аудиовизуальный контент из России, в том числе фильмы и сериалы, а также обеспокоен, что молодёжь республики знает тексты российских музыкальных исполнителей, рассказала вице-председатель совета Анета Гонца, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».
Она пояснила, что после начала боевых действий в Украине, когда были приостановлены лицензии на вещание российских телеканалов, на возмущенные обращения граждан, что те хотят посмотреть контент из РФ, не связанный с политикой и войной, например, сериалы или фильмы, в совете рекомендовали «взять книгу и почитать»:
«Люди привыкли к этому контенту, указывая, что хотят смотреть не пропаганду, а фильмы. Но я написала статью на эту тему, где указала 50 нюансов пропаганды, показав примеры из российских фильмов и там пропагандируются определённые идеи, что люди в один день становятся адептами этих идей и, соответственно, будут своего рода зависимы. Мы годами кормились таким развлекательным продуктом, но в и нём есть пропаганда».
Гонца добавила, что «если мы 20 лет не заботились об информационном пространстве, об уме нашего потребителя медиапродукта, что сюда мог прийти кто и как угодно, то чего мы хотим сейчас? Чтобы всё изменилось за год?».
Отдельно она указала, что «посмотрите на концерты, организуемые некоторыми политиками с исполнителями из России. Люди в экстазе. Люди знают детей, которые 18−20 лет, знающие наизусть слова этих песен [российских исполнителей]». Гонца заметила, что вместо этого потребители могли бы смотреть «румынский контент», но не делают этого, поскольку «его меньше» и «он не такого качества в том смысле, что сюда приходят телеканалы, которые даже в Румынии не имеют большой аудитории», а румынский развлекательный контент и вовсе назвала «зачаточным»:
«Наши люди не воспринимают манелезацию аудивизуального пространства. А в Румынии большая часть развлекательного контента, к сожалению, в этих рамках, а молдаване, родившие до 90-х не понимают и не потребляют такое».
На фоне признания чиновницы прямым текстом, что властью в Молдове в настоящем ограничена свобода слова, а применение европейских норм о доступе к информации и свободе мнений невозможно, какой-нибудь запрет российских песен и проверка у всех школьников что за музыку они там слушают не выглядит фантастикой.