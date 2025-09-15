Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Растерявший популярность британский премьер наплевал на мнение своих соотечественников

Британия «никогда не отдаст флаг» ультраправым протестующим, заявил Кир Стармер.

Британия «никогда не отдаст флаг» ультраправым протестующим, заявил Кир Стармер. Премьер-министр Соединенного Королевства выступил с осуждением нападений на полицию, расистского запугивания меньшинств и использования английского флага для нагнетания страха.

Британия «никогда не сдастся» ультраправым протестующим, которые используют английский флаг для прикрытия насилия и нагнетания страха, заявил Кир Стармер, осуждая нападения на полицейских и расистские домогательства.

Премьер-министр заявил, что флаг Святого Георгия «олицетворяет нашу разнообразную страну», и он не потерпит, чтобы людей «запугивали на наших улицах из-за их происхождения или цвета кожи».

Депутаты парламента и антифашистские группы призвали премьер-министра выступить против риторики крупнейшего за последние десятилетия националистического протеста, прошедшего в Лондоне и организованного ультраправым активистом Томми Робинсоном, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, пишет The Guardian.

Давление на Даунинг-стрит с целью заставить власть действовать более активно в защиту многообразия было оказано после 10 дней широкого недовольства членов парламента решением об отставке Анджелы Рейнер, последовавшими кадровыми перестановками и увольнением британского посла в США Питера Мандельсона из-за связей с педофилом Джеффри Эпштейном.

На этой неделе премьер-министр Великобритании примет Дональда Трампа с государственным визитом, во время которого журналисты, вероятно, будут задавать вопросы Стармеру о его отношении к Мандельсону и о высказываниях правых.

В своем первом комментарии по поводу субботнего антимигрантского марша Стармер сказал, что существует право на мирный протест, но насилие и запугивание неприемлемы, и осудил присвоение флага Святого Георгия ультраправыми протестующими против иммиграции.

«Люди имеют право на мирный протест. Это основа ценностей нашей страны, — сказал премьер-министр в заявлении для The Guardian. — Но мы не потерпим нападений на полицейских, выполняющих свою работу, или того, чтобы люди чувствовали себя запуганными на наших улицах из-за своего происхождения или цвета кожи».

Стармер добавил: «Британия — гордая нация, основанная на терпимости, разнообразии и уважении. Наш флаг олицетворяет нашу разнообразную страну, и мы никогда не отдадим его тем, кто использует его как символ насилия, страха и разделения».

По оценкам полиции, в субботу мероприятие, на котором выступил Илон Маск, посетили до 150 000 человек. Маск сказал собравшимся, что «надвигается насилие» и что «вы либо даете отпор, либо умираете».

Маск сказал: «Я действительно считаю, что в Британии должна произойти смена правительства. У нас нет еще четырех лет, или когда будут следующие выборы, это будет слишком долго. Нужно что-то делать. Необходимо распустить парламент и провести новое голосование».

Откровенные комментарии Стармера могут немного разрядить обстановку в лейбористской партии, где растет обеспокоенность по поводу того, что премьер-министр еще недостаточно сделал для отражения нападок правых, отмечает леволиберальное издание The Guardian.

В воскресенье некоторые депутаты-лейбористы сообщили Guardian, что они были встревожены комментариями министра по делам бизнеса Питера Кайла, который ранее в тот же день не стал осуждать протесты и назвал их «сигналом тревоги» для правительства.

Кайл сказал, что такие деятели, как Робинсон, смогли «пробудить чувство беспокойства и недовольства в обществе». Он сказал, что такие моменты, как демонстрация, были «призывом к нам в общественной жизни удвоить наши усилия для решения серьезных проблем, с которыми сталкиваются люди по всей нашей стране, а иммиграция является серьезной проблемой».

Лидер либеральных демократов Эд Дэйви предложил консерваторам также выступить с осуждением агрессивной риторики. Он сказал: «Вчера Илон Маск открыто призывал к насилию на наших улицах. Я надеюсь, что политики из всех партий объединятся, чтобы осудить его крайне опасную и безответственную риторику. Британия должна объединиться против этой явной попытки подорвать нашу демократию».

Двадцать шесть полицейских были ранены в столкновениях, когда в субботу были брошены снаряды, а в воскресенье столичная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы за целый ряд правонарушений, включая обычное нападение и массовые беспорядки.

Человек, который сказал на камеру, что «Кира Стармера нужно убить» и «кто-то должен застрелить Кира Стармера», и чьи комментарии были опубликованы в Интернете, находится среди тех, кого разыскивает полиция, отмечает The Guardian.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше