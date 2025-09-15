Растерявший популярность британский премьер наплевал на мнение своих соотечественников

Кайл сказал, что такие деятели, как Робинсон, смогли «пробудить чувство беспокойства и недовольства в обществе». Он сказал, что такие моменты, как демонстрация, были «призывом к нам в общественной жизни удвоить наши усилия для решения серьезных проблем, с которыми сталкиваются люди по всей нашей стране, а иммиграция является серьезной проблемой».