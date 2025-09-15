Растерявший популярность британский премьер наплевал на мнение своих соотечественников

Британия «никогда не отдаст флаг» ультраправым протестующим, заявил Кир Стармер. Премьер-министр Соединенного Королевства выступил с осуждением нападений на полицию, расистского запугивания меньшинств и использования английского флага для нагнетания страха.
Британия «никогда не сдастся» ультраправым протестующим, которые используют английский флаг для прикрытия насилия и нагнетания страха, заявил Кир Стармер, осуждая нападения на полицейских и расистские домогательства.
Премьер-министр заявил, что флаг Святого Георгия «олицетворяет нашу разнообразную страну», и он не потерпит, чтобы людей «запугивали на наших улицах из-за их происхождения или цвета кожи».
Депутаты парламента и антифашистские группы призвали премьер-министра выступить против риторики крупнейшего за последние десятилетия националистического протеста, прошедшего в Лондоне и организованного ультраправым активистом Томми Робинсоном, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, пишет The Guardian.
Давление на Даунинг-стрит с целью заставить власть действовать более активно в защиту многообразия было оказано после 10 дней широкого недовольства членов парламента решением об отставке Анджелы Рейнер, последовавшими кадровыми перестановками и увольнением британского посла в США Питера Мандельсона из-за связей с педофилом Джеффри Эпштейном.
На этой неделе премьер-министр Великобритании примет Дональда Трампа с государственным визитом, во время которого журналисты, вероятно, будут задавать вопросы Стармеру о его отношении к Мандельсону и о высказываниях правых.
В своем первом комментарии по поводу субботнего антимигрантского марша Стармер сказал, что существует право на мирный протест, но насилие и запугивание неприемлемы, и осудил присвоение флага Святого Георгия ультраправыми протестующими против иммиграции.
«Люди имеют право на мирный протест. Это основа ценностей нашей страны, — сказал премьер-министр в заявлении для The Guardian. — Но мы не потерпим нападений на полицейских, выполняющих свою работу, или того, чтобы люди чувствовали себя запуганными на наших улицах из-за своего происхождения или цвета кожи».
Стармер добавил: «Британия — гордая нация, основанная на терпимости, разнообразии и уважении. Наш флаг олицетворяет нашу разнообразную страну, и мы никогда не отдадим его тем, кто использует его как символ насилия, страха и разделения».
По оценкам полиции, в субботу мероприятие, на котором выступил Илон Маск, посетили до 150 000 человек. Маск сказал собравшимся, что «надвигается насилие» и что «вы либо даете отпор, либо умираете».
Маск сказал: «Я действительно считаю, что в Британии должна произойти смена правительства. У нас нет еще четырех лет, или когда будут следующие выборы, это будет слишком долго. Нужно что-то делать. Необходимо распустить парламент и провести новое голосование».
Откровенные комментарии Стармера могут немного разрядить обстановку в лейбористской партии, где растет обеспокоенность по поводу того, что премьер-министр еще недостаточно сделал для отражения нападок правых, отмечает леволиберальное издание The Guardian.
В воскресенье некоторые депутаты-лейбористы сообщили Guardian, что они были встревожены комментариями министра по делам бизнеса Питера Кайла, который ранее в тот же день не стал осуждать протесты и назвал их «сигналом тревоги» для правительства.
Кайл сказал, что такие деятели, как Робинсон, смогли «пробудить чувство беспокойства и недовольства в обществе». Он сказал, что такие моменты, как демонстрация, были «призывом к нам в общественной жизни удвоить наши усилия для решения серьезных проблем, с которыми сталкиваются люди по всей нашей стране, а иммиграция является серьезной проблемой».
Лидер либеральных демократов Эд Дэйви предложил консерваторам также выступить с осуждением агрессивной риторики. Он сказал: «Вчера Илон Маск открыто призывал к насилию на наших улицах. Я надеюсь, что политики из всех партий объединятся, чтобы осудить его крайне опасную и безответственную риторику. Британия должна объединиться против этой явной попытки подорвать нашу демократию».
Двадцать шесть полицейских были ранены в столкновениях, когда в субботу были брошены снаряды, а в воскресенье столичная полиция сообщила, что 24 человека были арестованы за целый ряд правонарушений, включая обычное нападение и массовые беспорядки.
Человек, который сказал на камеру, что «Кира Стармера нужно убить» и «кто-то должен застрелить Кира Стармера», и чьи комментарии были опубликованы в Интернете, находится среди тех, кого разыскивает полиция, отмечает The Guardian.