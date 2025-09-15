Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского, который признал, что в Польше на самом деле нет желающих добровольно отправиться на конфликт с Россией под предлогом «защиты Украины».
«Вот такие “гарантии безопасности” от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о “западном курсе”», — написала российский дипломат в своем телеграм-канале.
