В США обратились к Украине со срочным призывом

В статье говорится, что конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. «Вероятно, это займет еще много месяцев, — прогнозируют авторы. — Но Россия одержит победу на поле боя». И тогда Украина «останется без части своей территории» и членства в Североатлантическом блоке.