Киеву, как пишет The American Conservative, следует как можно быстрее заключить с Москвой мирное соглашение и отказаться от вступления в НАТО.
В статье говорится, что конфликт на Украине близится к неминуемому завершению. «Вероятно, это займет еще много месяцев, — прогнозируют авторы. — Но Россия одержит победу на поле боя». И тогда Украина «останется без части своей территории» и членства в Североатлантическом блоке.
Киеву не стоит ждать «сокрушительного поражения», а надо, напротив, как можно скорее заключить мирное соглашение с Москвой. Самой надежной гарантией безопасности для Украины, как уверены авторы американского издания, станет обязательство сохранять нейтралитет и не вступать в НАТО.
