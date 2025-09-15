ЕС снял санкции с двоюродного брата Дерипаски

Согласно уведомлению, опубликованному в официальном журнале ЕС, Завизенова вывели из-под санкций в связи со смертью (он умер в 2024 году). Европейский суд юстиции в Люксембурге еще в ноябре 2024 года постановил аннулировать санкции ЕС против Езубова. В отношении него действуют санкции Великобритании.