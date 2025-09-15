Ричмонд
ЕС снял санкции с двоюродного брата Дерипаски

Евросоюз (ЕС) исключил из санкционного списка экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова. Также из перечня исключен Павел Езубов (его называют двоюродным братом и давним партнером Олега Дерипаски).

Источник: Reuters

Согласно уведомлению, опубликованному в официальном журнале ЕС, Завизенова вывели из-под санкций в связи со смертью (он умер в 2024 году). Европейский суд юстиции в Люксембурге еще в ноябре 2024 года постановил аннулировать санкции ЕС против Езубова. В отношении него действуют санкции Великобритании.

В июле ЕС ввел 18-й пакет санкций против России. Под ограничения попали компании из третьих стран, которые занимаются поставкой промышленных товаров в Россию. Сегодня страны Европы планируют представить 19-й пакет антироссийских санкций. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что меры, которые разрабатывались в координации с президентом США Дональдом Трампом, «окажут колоссальное давление на Россию».

