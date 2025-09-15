Лукашенко про секрет успешного лидера: я безмерно уважаю и люблю свой народ, работаю, а не властвую

Александр Лукашенко в этой связи упомянул сказанную им когда-то фразу «президентами не становятся, президентами рождаются» и пояснил, какой смысл вкладывал в эти слова. «Это не про высшие силы и провидение. Я реалист и прагматик. Речь про то, как в человеке по мере взросления, постепенно, “от жизни, от земли” зарождается осознанная любовь к стране, своему народу, готовность в трудный для государства момент взять на себя ответственность и сделать все, чтобы оправдать доверие соотечественников. Это про установление особой связи со своим народом. Про ответственность за принятые политические решения и тяжелейшую работу — без оглядки на все», — сказал Президент.