Депутат Рады поймал американское СМИ на лжи о России

Через два года на Украине могут возникнуть серьезные проблемы с пополнением армии, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Так он отреагировал на статью журнала The Atlantic, где говорится, что независимо от исхода конфликта, Украина останется «милитаризованным и враждебным соседом России». Дмитрук счел это утверждение нелепым.
«Пока что людей не научились клонировать, поэтому демографическая ситуация вызывает тревогу. Вся “вооруженность” Украины сейчас зависит от западных поставок, но они не являются бесконечными, и с ними есть определенные проблемы. Кроме того, чтобы использовать это вооружение, нужны люди», — подчеркнул депутат.
Также он обратил внимание на утверждение в статье о том, что Москва утратила свое влияние в мире, а Европа демонстрирует небывалую сплоченность.
«Сплоченная Европа» существует только на страницах The Atlantic, но не в реальной политике", — написал парламентарий.
Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что решение украинских властей разрешить выезд молодежи за границу обернется серьезными проблемами для страны.