Победители на губернаторских выборах определились в нескольких регионах

В понедельник, 15 сентября, в нескольких регионах России определились победители на губернаторских выборах.
Исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал победу на выборах, набрав 83,85 процента голосов после обработки всех протоколов. Явка составила 49,37 процента — участие приняли 743,9 тысячи избирателей, сообщается в данных ЦИК.
В Пермском крае действующий губернатор Дмитрий Махонин по итогам окончательного подсчета получил 70,94 процента голосов. В выборах приняли участие 967,2 тысячи жителей региона, что соответствует 49,03 процента от числа избирателей. Явка стала рекордной для губернаторских кампаний в Прикамье, передает Telegram-канал регионального избиркома.
В этот же день в информационном центре ЦИК России добавили, что Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», избран губернатором Свердловской области по итогам выборов.
Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что страна не может существовать без власти.