Звезду «Отчаянных домохозяек» назвали «антисемитом недели»

Звезду «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс, как пишет NYP, назвали «антисемитом недели» за критику Израиля и распространение «антисемитской риторики».

Актриса, сыгравшая Бри Ван де Камп, репостнула запись в соцсети X о том, что «газовые камеры» были «гораздо более милосердными», чем голодная смерть в секторе Газа.

Произраильские активисты после этого жёстко раскритиковали Кросс в сети.

В статье напомнили также, что в своих постах она называла Израиль «злодеем» и «желчью вселенной». Кросс не скрывает, что поддерживает Палестину. Она считает, что Нетаньяху — «зло».

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
