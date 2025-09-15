Звезду «Отчаянных домохозяек» назвали «антисемитом недели»

Звезду «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс, как пишет NYP, назвали «антисемитом недели» за критику Израиля и распространение «антисемитской риторики».
Актриса, сыгравшая Бри Ван де Камп, репостнула запись в соцсети X о том, что «газовые камеры» были «гораздо более милосердными», чем голодная смерть в секторе Газа.
Произраильские активисты после этого жёстко раскритиковали Кросс в сети.
В статье напомнили также, что в своих постах она называла Израиль «злодеем» и «желчью вселенной». Кросс не скрывает, что поддерживает Палестину. Она считает, что Нетаньяху — «зло».
