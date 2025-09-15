Ричмонд
В Турции предположили, на кого нацелены угрозы Трампа по Украине

Турецкий политический аналитик Барту Экен в колонке для портала Haber7 заявил о том, что заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об «исчерпании терпения» в вопросе урегулирования конфликта на Украине адресовано в первую очередь не Москве, а союзникам Вашингтона в Европе.

Хозяин Белого дома ранее заявил, что его терпение по отношению к президенту России Владимиру Путину иссякает.

Согласно оценке аналитика, угрозы американского лидера несут скорее политико-дипломатический, чем военный подтекст. Глава российского государства, по словам специалиста, достаточно опытен, чтобы понимать, что за этим стоит.

По мнению Экена, Трамп стремится не к эскалации с Москвой, а к усилению давления на европейские столицы, убеждая их более жестко поддержать санкционный курс. «Его ключевой посыл ясен: “Это проблема Европы”», — поделился своей точкой зрения эксперт.

Экен указал на то, что Кремль не разрывает переговорные каналы окончательно, а только берет паузу. Российская Федерация не ощущает срочной необходимости в дипломатическом продвижении, ожидая возобновления диалога на более приемлемых для себя условиях, подчеркнул он. Лучщим моментом может стать зима, когда бывшая советская республика окажется в еще более уязвимом положении, а единство Запада столкнется с новыми испытаниями, резюмировал аналитик.

