В Турции предположили, на кого нацелены угрозы Трампа по Украине

Экен указал на то, что Кремль не разрывает переговорные каналы окончательно, а только берет паузу. Российская Федерация не ощущает срочной необходимости в дипломатическом продвижении, ожидая возобновления диалога на более приемлемых для себя условиях, подчеркнул он. Лучщим моментом может стать зима, когда бывшая советская республика окажется в еще более уязвимом положении, а единство Запада столкнется с новыми испытаниями, резюмировал аналитик.