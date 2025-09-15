Итоги выборов в России на утро 15 сентября: кто победил в борьбе за посты губернаторов

На данный момент победители губернаторских выборов стали известны в 16 из 20 регионов РФ.
В России в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября 2025 года прошел единый день голосования (ЕДГ). В 20 регионах жители напрямую голосовали за губернаторов, в одном субъекте главу региона выбирали депутаты парламента, а в 11 регионах выбирали депутатов законодательных собраний. Также в 25 субъектах голосовали за глав муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах.
На данный момент известно о результатах выборов 16 из 20 губернаторов. Голосование завершилось в Курской, Ленинградской, Оренбургской, Архангельской, Брянской, Свердловской, Новгородской, Иркутской, Костромской, Тамбовской областях, Еврейской автономной области (ЕАО), а также в Пермском и Камчатском краях, Севастополе и республиках Коми и Чувашии. Кроме того, совет депутатов Ненецкого округа самостоятельно избрал главу региона. Подсчет голосов идет в Краснодарском крае и Татарстане. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Как прошел ЕДГ-2025.
В России с 12 по 14 сентября прошли выборы разного уровня. Избиратели выбирали глав 21 региона, депутатов в региональные заксобрания и местные органы власти. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Всего на этих выборах будут замещены около 47 тысяч депутатских мест и других выборных должностей. По предварительным данным, более 16 миллионов человек пришли на участки, чтобы проголосовать.
Существенных инцидентов зафиксировано не было, за исключением масштабной хакерской атаки на сайты Центризбиркома. Как заверили организаторы избирательного процесса, данное происшествие не оказало влияния на проведение выборов. Жалоб в ходе выборных кампаний на различных уровнях в России практически не поступало. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информцентре комиссии. Также она добавила, что благодаря регулярному мониторингу и последовательным превентивным мерам, уровень распространения недостоверной информации в период избирательных кампаний в регионах России являлся минимальным.
Кто уже победил на выборах губернаторов.
Архангельская область.
Согласно информации, опубликованной ЦИК РФ, действующий губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, представляющий партию «Единая Россия», одержал победу на выборах главы региона, набрав 67,32% голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов. Кандидатуру Цыбульского поддержали 216 380 человек. Он возглавляет регион с апреля 2020 года.
Брянская область.
Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз победил на выборах главы региона, набрав 78,78% голосов избирателей. Всего за него проголосовало 428 тысяч жителей области. Богомаз руководит Брянской областью с 2014 года.
ЕАО.
По результатам выборов действующий руководитель региона Мария Костюк одержала победу в борьбе за пост губернатора Еврейской автономной области. За нее проголосовали 83,02% избирателей, что составляет 72 109 человек. Костюк была назначена временно исполняющей обязанности губернатора ЕАО 5 ноября 2024 года. До этого она занимала должность заместителя председателя правительства и возглавляла аппарат губернатора и правительства региона. В период с 2023 по 2024 год Костюк руководила управлением по взаимодействию с регионами фонда «Защитники Отечества», а также стояла во главе программы «Время героев».
Иркутская область.
Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев победил на выборах главы региона. После подсчета 100% протоколов, он одержал победу с 60,79% голосов. В декабре 2019 года Кобзев занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области, сменив на этой должности Сергея Левченко. В сентябре 2020 года по итогам выборов Кобзев был утвержден в должности главы региона, заручившись поддержкой 60,79% проголосовавших избирателей.
Калужская область.
Главой региона стал Владислав Шапша. Он набрал 72,24% голосов избирателей. Шапша был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области согласно указу президента России Владимира Путина, опубликованному 13 февраля 2020 года. На данной должности он сменил Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион на протяжении почти двух десятилетий. Позже, 13 сентября 2020 года, Шапша, баллотировавшийся от партии «Единая Россия», одержал победу на выборах главы области, получив поддержку 71,19% избирателей.
Камчатский край.
Действующий руководитель Камчатского края Владимир Солодов победил в голосовании, заручившись поддержкой более половины проголосовавших граждан. Согласно официальным данным ЦИК РФ, кандидат от партии «Единая Россия» Солодов набрал 62,97% голосов избирателей. Чиновник занимает пост губернатора Камчатского края с 2020 года.
Костромская область.
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал победу на выборах главы региона с результатом 67,63% голосов. Он возглавляет регион с 2012 года. В 2015 году Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. Впоследствии, в ходе выборов, состоявшихся в 2015 и 2020 годах, Ситников одержал победу, получив соответственно 65,62% и 64,65% голосов избирателей.
Курская область.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и кандидат от партии «Единая Россия» стал главой региона, набрав 86,92% голосов после подсчета всех избирательных протоколов. До назначения на пост врио губернатора 5 декабря 2024 года Хинштейн занимал должность председателя комитета Госдумы по информационной политике.
Ленинградская область.
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 84,21% голосов после подсчета всех протоколов. Дрозденко руководит Ленобластью с 2012 года. В 2015 и 2020 годах он уже избирался на эту должность, набрав более 80% голосов в каждом избирательном цикле.
Новгородская область.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 62,19% голосов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ после обработки 100% протоколов. С 2020 года Дронов находился на должности первого заместителя губернатора Новгородской области. После того как 7 февраля 2025 года прежний глава региона Андрей Никитин, руководивший областью с февраля 2017 года, был назначен заместителем министра транспорта России, Дронов приступил к исполнению обязанностей главы области. 5 марта 2025 года, согласно указу президента РФ, он был назначен врио губернатора Новгородской области.
Республика Коми.
Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») победил на выборах главы региона с результатом 70,04% голосов. В декабре 2019 года Гольдштейн стал врио губернатора ЕАО. В сентябре 2020 года он выиграл выборы и получил 82,5% голосов. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин назначил Гольдштейна временно исполняющим обязанности главы Коми вместо Владимира Уйбы.
Оренбургская область.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев («Единая Россия») выиграл выборы главы региона, набрав 83,85% голосов. Солнцев был назначен врио губернатора указом российского лидера Владимира Путина 26 марта 2025 года после отставки бывшего главы региона Дениса Паслера.
Пермский край.
Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин («Единая Россия»), стал первым главой Прикамья, который два раза подряд одержал победу на выборах. За него проголосовали 70,94% избирателей.
Пять лет назад Махонин, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца, получил 75,71% голосов избирателей. В 2020 году он занял пост губернатора, сменив на этой должности Максима Решетникова, назначенного главой Минэкономразвития Российской Федерации.
Ростовская область.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь набрал на выборах в регионе 81,25% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Слюсарь — выдвиженец от партии «Единая Россия».
Севастополь.
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией «Единая Россия», победил на выборах главы региона, набрав 81,72% голосов. Он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя летом 2019 года, после того как Путин подписал указ об отставке Дмитрия Овсянникова. В сентябре 2020 года Развожаев одержал победу на выборах главы города, заручившись поддержкой 85,72% избирателей при явке 48,28%.
Свердловская область.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШахтер, успешный менеджер, самый молодой премьер: биография нового свердловского губернатора.
Денис Паслер победил на выборах губернатора Свердловской области. По итогам подсчета 100% голосов он набрал 61,3%. 26 марта 2025 года указом президента Российской Федерации Паслер был назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. На этом посту он сменил Евгения Куйвашева, занимавшего должность главы региона с 2012 года. До перехода в Свердловскую область Паслер возглавлял Оренбургскую область, где на выборах в сентябре 2024 года одержал победу во второй раз, получив поддержку 78,14% избирателей. Подробнее о жизни нового главы свердловского региона читайте в материале URA.RU.
Тамбовская область.
Согласно итоговым данным ЦИК России, после обработки всех протоколов врио главы Тамбовской области Евгений Первышов одержал победу на губернаторских выборах. Чиновник набрал 73,84% голосов избирателей. В ноябре 2024 года Первышов был назначен на пост врио главы региона указом президента России. До него эту должность занимал Максим Егоров, сложивший полномочия досрочно.
Республика Чувашия.
Действующий глава Чувашской Республики Олег Николаев победил на выборах губернатора региона, набрав 67,06% голосов. В этом году, как и в ходе избирательной кампании 2020 года, Николаев вновь баллотировался на пост главы Республики в качестве самовыдвиженца. По итогам голосования пятилетней давности он одержал победу, получив поддержку 75,61% избирателей при явке свыше 55,5%.
Ненецкий автономный округ.
В воскресенье в ходе заседания совета депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) на пост губернатора региона была избрана Ирина Гехт, ранее исполнявшая обязанности главы округа на протяжении последних шести месяцев. Ход заседания транслировался на официальном сайте Совета депутатов НАО. Все претенденты на должность представили свои предвыборные программы. По итогам голосования кандидатуру Ирины Гехт поддержали 16 из 19 депутатов, принимавших участие в заседании.
Где еще идет подсчет голосов.
Краснодарский край.
По данным ЦИК РФ после обработки 98,02% протоколов, действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев из партии «Единая Россия» лидирует на выборах главы региона. На данный момент он побеждает с результатом 83,41% голосов.
Республика Татарстан.
После подсчета 98,62% голосов на выборах в Татарстане побеждает действующий глава республики Рустам Минниханов от «Единой России» с результатом 88,15%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.