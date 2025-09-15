Итоги выборов в России на утро 15 сентября: кто победил в борьбе за посты губернаторов

По результатам выборов действующий руководитель региона Мария Костюк одержала победу в борьбе за пост губернатора Еврейской автономной области. За нее проголосовали 83,02% избирателей, что составляет 72 109 человек. Костюк была назначена временно исполняющей обязанности губернатора ЕАО 5 ноября 2024 года. До этого она занимала должность заместителя председателя правительства и возглавляла аппарат губернатора и правительства региона. В период с 2023 по 2024 год Костюк руководила управлением по взаимодействию с регионами фонда «Защитники Отечества», а также стояла во главе программы «Время героев».