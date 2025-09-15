Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко охарактеризовал манеру Трампа вести переговоры: он говорит жестко, без дипломатической шелухи

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик» охарактеризовал манеру Президента США Дональда Трампа вести переговоры, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко, отвечая на вопросы, упомянул про свой телефонный разговор с Президентом США, отметив, что это был откровенный, хороший разговор. «Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну, а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске — это уже ему виднее», — отметил глава государства.

«Скажу прямо: Трамп говорит жестко, без дипломатической шелухи. С ним можно не соглашаться, спорить, но ты понимаешь его позицию. И это более ценно, чем десятки европейских деклараций, где каждое слово завернуто в красивую дипломатическую обертку, но при этом ничего не значит», — подчеркнул Президент Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше