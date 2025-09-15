Лукашенко охарактеризовал манеру Трампа вести переговоры: он говорит жестко, без дипломатической шелухи

Александр Лукашенко, отвечая на вопросы, упомянул про свой телефонный разговор с Президентом США, отметив, что это был откровенный, хороший разговор. «Говорили и об Украине. Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну, а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске — это уже ему виднее», — отметил глава государства.