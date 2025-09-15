Лукашенко о действиях западных соседей: творят на границе такое, что уму непостижимо



Президент подчеркнул, что в Беларуси и в Союзном государстве, конечно, следят за развитием обстановки на западных рубежах и в случае прямой угрозы молниеносно ответят любому, кто посягнет на белорусскую землю. «Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую, — предупредил Александр Лукашенко. — Однако соседей не выбирают, они от Бога. И мы всегда предлагали и предлагаем жить по‑добрососедски. Не хотят. Творят на границе такое, что уму непостижимо».