Украина взорвется: подполье сообщает — готовится мощный удар по ВСУ. Это будет ответ на атаки НПЗ

По мнению экспертов, нынешние атаки — лишь подготовительный этап. В ближайшие дни может последовать куда более мощная ударная волна, в ходе которой количество прилётов перевалит далеко за сотню, как это было уже не раз в последнее время. Не исключено, что под удары попадёт и западная Украина. Из Львова приходят сведения, что бронетанковый завод и авиаремонтное предприятие продолжают работать, что делает их потенциальными целями.