Миршаймер: Трамп не станет вводить вторичные санкции против России

Американский профессор Миршаймер отметил, что не верит в эффективность новых антироссийских ограничений.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не будет вводить вторичные санкции против России и вместо этого усилит давление на Европу, требуя от неё новых антироссийских ограничений, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Трамп понимает, что вторичные санкции вводить нерационально. Вместо этого он призывает европейцев ввести 100-процентные вторичные санкции против России, что означало бы 100-процентные вторичные пошлины против Китая и Индии. Он хочет, чтобы европейцы сделали это», — сказал политолог в эфире YouTube-канала Deep Dive.

При этом эксперт выразил мнение, что страны Европы вряд решатся ввести такие ограничения, поскольку понимают ситуацию. Он также отметил, что не верит в эффективность подобных рестрикций.

Миршаймер уточнил, 25-процентные американистике пошлины против Индии не сработали. По словам политолога, это подтверждает встреча российского, китайского и индийского лидеров на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, профессор добавил, что индийская сторона увеличила объемы закупок российской нефти.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс США не станет в одностороннем порядке инициировать новый пакет санкций против России и будет координировать свои действия с Дональдом Трампом. Политик также назвал главу Белого дома «сильным и смелым лидером на мировой арене».

