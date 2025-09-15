Захарова обратила внимание на то, что польский министр признал неготовность европейских стран к выполнению таких гарантий, которые, по его словам, призваны сдержать потенциального противника.
«Вот такие “гарантии безопасности” от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о “западном курсе”, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, в интервью The Guardian Сикорский заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине подразумевает готовность западных стран начать войну с Россией в случае новой агрессии, однако он не видит реальной готовности к этому среди западных партнёров. Польский министр подчеркнул, что нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия.
Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский высказался о необходимости рассмотрения возможности установления бесполётной зоны над территорией Украины. Такое заявление было сделано, несмотря на отсутствие подтверждений причастности Российской Федерации к недавним инцидентам с беспилотниками. Сикорский также отметил, что вопрос о бесполётной зоне поднимался уже год назад, и подчеркнул, что НАТО обладает техническими возможностями для осуществления данной меры.