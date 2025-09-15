Захарова в ответ на жалобы главы МИД Польши напомнила, как он с женой совращал украинцев

Напомним, в интервью The Guardian Сикорский заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине подразумевает готовность западных стран начать войну с Россией в случае новой агрессии, однако он не видит реальной готовности к этому среди западных партнёров. Польский министр подчеркнул, что нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия.