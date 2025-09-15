Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова в ответ на жалобы главы МИД Польши напомнила, как он с женой совращал украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского об отсутствии добровольцев для войны с Россией «для защиты» Украины. Своё мнение она выразила в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Захарова обратила внимание на то, что польский министр признал неготовность европейских стран к выполнению таких гарантий, которые, по его словам, призваны сдержать потенциального противника.

«Вот такие “гарантии безопасности” от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о “западном курсе”, — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в интервью The Guardian Сикорский заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине подразумевает готовность западных стран начать войну с Россией в случае новой агрессии, однако он не видит реальной готовности к этому среди западных партнёров. Польский министр подчеркнул, что нет ничего опаснее в международных отношениях, чем давать гарантии, которые не заслуживают доверия.

Ранее глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский высказался о необходимости рассмотрения возможности установления бесполётной зоны над территорией Украины. Такое заявление было сделано, несмотря на отсутствие подтверждений причастности Российской Федерации к недавним инцидентам с беспилотниками. Сикорский также отметил, что вопрос о бесполётной зоне поднимался уже год назад, и подчеркнул, что НАТО обладает техническими возможностями для осуществления данной меры.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше