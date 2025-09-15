Ричмонд
Врио губернатора Юрий Слюсарь победил на выборах в Ростовской области

В Ростовской области завершился подсчет голосов на выборах губернатора. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь одержал победу. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Слюсарь одержал убедительную победу, набрав 81,25% голосов избирателей.

В Ростовской области самая высокая явка за всю историю выборов губернатора.

Согласно данным, опубликованным ЦИК, Юрий Слюсарь, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал убедительную победу, набрав 81,25% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Евгений Бессонов, набрал 9,17% голосов.

Третье место занял представитель ЛДПР, депутат Законодательного собрания Ростовской области Денис Фраш, за которого проголосовали 3,47% избирателей. Четвертым стал кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», председатель совета регионального отделения Сергей Косинов — 2,88% голосов. Замыкает список Юрий Климченко, пенсионер и кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», набравший 2,55%.

