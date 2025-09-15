Ричмонд
FT: сделка между ЕС и Индией под угрозой из-за прав на название риса

Индия хочет получить эксклюзивное право на название «басмати».

Источник: Аргументы и факты

Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией может сорваться, так как Нью-Дели хочет получить эксклюзивное право на маркировку «басмати» для своего риса, что может привести к напряженности в отношениях между Европой и Пакистаном. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Financial Times.

Индия подала заявку на эксклюзивное использование маркировки «басмати» на европейском рынке в 2018 году. В заявке Пакистана, поданной в 2023 году, говорится, что рис басмати выращивается только в определенных районах, включая территории четырех округов, подконтрольных Исламабаду. ЕС пока тянет время, так как удовлетворение требований Индии приведет к дестабилизации отношений между сообществом и Пакистаном. Удовлетворение заявки Исламабада фактически означало бы признание суверенитета Пакистана над этими землями, что усугубило бы противоречия с Индией. Брюссель рассматривает обращения обеих стран «параллельно», а Еврокомиссия (ЕК) осведомлена о «деликатном характере» запросов.

Переговоры по соглашению о свободной торговле идут между ЕС и Индией уже несколько лет. Соглашение, как ожидается, может быть заключено к концу года.

Ранее стало известно о планах ЕС ужесточить визовую политику в отношении россиян.

