FT: сделка между ЕС и Индией под угрозой из-за прав на название риса

Индия подала заявку на эксклюзивное использование маркировки «басмати» на европейском рынке в 2018 году. В заявке Пакистана, поданной в 2023 году, говорится, что рис басмати выращивается только в определенных районах, включая территории четырех округов, подконтрольных Исламабаду. ЕС пока тянет время, так как удовлетворение требований Индии приведет к дестабилизации отношений между сообществом и Пакистаном. Удовлетворение заявки Исламабада фактически означало бы признание суверенитета Пакистана над этими землями, что усугубило бы противоречия с Индией. Брюссель рассматривает обращения обеих стран «параллельно», а Еврокомиссия (ЕК) осведомлена о «деликатном характере» запросов.