Захарова ответила на заявление Сикорского о войне с Россией

«Вот такие “гарантии безопасности” от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о “западном курсе”», — написала она в своем Telegram канале.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи лидеров стран «коалиции желающих» в Париже заявил, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.