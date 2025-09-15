Ричмонд
Шапша одержал победу на выборах главы Калужской области

Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша от партии «Единая Россия» обошел своих оппонентов на выборах главы региона — за него проголосовали 72,19 процента жителей субъекта. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в ЦИК РФ после обработки 99,02 процента протоколов участковых избирательных комиссий.

На втором месте Надежда Ефремова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 9,01 процента голосов, третье — Николай Яшкин (КПРФ) — 6,56 процента голосов.

Пятерку лидеров замкнули Степан Опарышев (ЛДПР) — 4,75 процента голосов, а также Иван Родин (Партия пенсионеров) — 4,38 процента голосов, передает РИА Новости.

В этот же день в нескольких регионах России также определились победители на губернаторских выборах. Уже известны имена новых глав Оренбургской области и Пермского края.

В информационном центре ЦИК России добавили, что Денис Паслер, выдвинутый партией «Единая Россия», избран губернатором Свердловской области по итогам выборов.

Утром 12 сентября глава ЦИК России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования 2025 года. 14 сентября он официально завершился. На данный момент идет подсчет всех голосов.

