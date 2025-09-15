Над беспрецедентным визитом Трампом в Британию навис скандал

Британские официальные лица опасаются, что Трамп может воспользоваться возможностью, чтобы публично высказать свое мнение о кандидатурах на пост преемника Мандельсона. По некоторым данным, администрация Трампа по-прежнему поддерживает бывшего посла Карен Пирс, которая с тех пор стала посланником Великобритании на Западных Балканах. «Определенно, ходили разговоры о том, чтобы оставить Карен у себя подольше, потому что все ее очень любили», — сказал один источник в правительстве Великобритании. Другой источник сказал: «Люди Трампа уже сообщили посольству и Даунинг-стрит, что хотят вернуть Карен Пирс».