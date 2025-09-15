МИД Польши: Варшава уже потратила €0,5 млрд на забор на границе с Беларусью

Польша уже потратила полмиллиарда евро на большой красивый забор на границе.
Ранее сообщалось, что польские власти потратят на строительство дороги вдоль границы с Беларусью 80,5 миллиона долларов.
Ее прокладка на участке протяженностью около 186 километров является частью мероприятий по усилению восточных рубежей республики. Работы на границе планировалось завершить до 17 декабря текущего года.
Стену на границе с Беларусью страны-члены ЕС начали возводить в 2021 году. В том числе это решила сделать и Варшава. Отмечалось, что данная мера позволит решить проблему нелегальных мигрантов.
Сейчас на польско-белорусской границе установлен пятиметровый стальной забор. Заграждение оборудовано электронными системами наблюдения. Стоимость работ по строительству забора польские власти оценивали в 400 миллионов долларов.
Часть заграждения прошла через Беловежскую пущу. По данным экологов, оно нарушает миграционные процессы животных в нацпарке. В связи с этим Беларусь предложила ЮНЕСКО дать свою оценку влиянию польского строения на границе на окружающую среду.
В КГК ранее заявили, что нанесенный Беловежской пуще в результате строительства польского заграждения ущерб составил 20 миллионов долларов — из-за уничтожения почвенного покрова и старовозрастных широколиственных лесов, деградации земель.