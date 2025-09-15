Киеву следует как можно скорее подписать мирное соглашение с Москвой и отказаться от стремления вступить в Североатлантический альянс, следует из статьи, опубликованной в издании The American Conservative.
В публикации утверждается, что конфликт на Украине приближается к своему неизбежному завершению. Хотя это может занять ещё несколько месяцев, Россия, по мнению автора, одержит победу на поле боя, в результате чего Украина потеряет часть своей территории и лишится возможности стать членом НАТО.
В такой ситуации у Киева есть все основания для заключения сделки с РФ, а не для ожидания сокрушительного поражения. Автор также подчёркивает, что наиболее надёжной гарантией безопасности для Киева станет обязательство сохранить нейтралитет и никогда не присоединяться к НАТО.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что Дональд Трамп акцентировал невозможность вступления Украины в НАТО.