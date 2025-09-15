Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США

«За этим было прекрасно наблюдать, однако теперь под давлением радикальных левых демократов мэр Мюриэль Боузер, которая годами стояла во главе этого жестокого преступного захвата нашей столицы, сообщила федеральному правительству, что столичный департамент полиции больше не будет сотрудничать с ICE в вопросах выдворения и переселения опасных нелегальных иммигрантов. Если бы я позволил этому случиться, преступность бы быстро вернулась. Жителям и предприятиям Вашингтона, округ Колумбия, — не беспокойтесь: я с вами и я не позволю этому произойти. Я объявлю чрезвычайное положение и прибегну к федерализации, если будет необходимо!!!» — добавил Трамп.