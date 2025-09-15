Ричмонд
Лукашенко: в случае прямой угрозы Беларусь ответит молниеносно

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Посягнувшим на белорусскую территорию агрессорам будет дан молниеносный ответ, сил и средств у Беларуси для этого хватает, заявил в интервью российскому журналу «Разведчик» президент республики Александр Лукашенко.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

По его словам, с момента окончания Второй мировой войны прошло 80 лет, однако на Западе до сих пор считают РФ и Беларусь угрозой. В связи с этим НАТО вооружает Европу, а Польша и государства Балтии вводят на восточных границах защитные меры. Таким образом, недружественная политика Запада по отношению к республике перерастает в агрессивную. Такие действия соседних стран не способствуют обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Лукашенко назвал минирование границ, миллионные траты создание на них физических заграждений, накачивание армий войсками и техникой безумством, которое опасно для самих государств-соседей.

Он констатировал, что, к счастью, например, простые люди выступают против таких авантюр. Так, более половины поляков не хотят мириться с тратами правительства не на социальную сферу, а на военные нужды.

Конечно, мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю.

сказал Лукашенко

Он подчеркнул, что если кто-либо перейдет от слов к делу — «мало не покажется».

Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую.

заявил глава государства

При этом он в очередной раз повторил, что соседей не выбирают, и Беларусь всегда предлагала Польше, Литве и Латвии жить по-добрососедски, но они не желают этого делать.

В то же время президент подчеркнул, что, к сожалению, взаимоотношения республики и той же Польши далеки от идеала, но не по вине Минска, который хочет дружбы с Варшавой.

