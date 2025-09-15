По его словам, с момента окончания Второй мировой войны прошло 80 лет, однако на Западе до сих пор считают РФ и Беларусь угрозой. В связи с этим НАТО вооружает Европу, а Польша и государства Балтии вводят на восточных границах защитные меры. Таким образом, недружественная политика Запада по отношению к республике перерастает в агрессивную. Такие действия соседних стран не способствуют обеспечению безопасности и стабильности в регионе.