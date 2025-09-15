Явка на выборах губернатора в Приангарье составила 33,08%

Итоговая явка на выборах губернатора Иркутской области составила 33,08%. Наиболее высокую явку показали жители Балаганского МО (64,78%), Баяндаевского района (62,59%) и Нукутского МО (55,4%), пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба избиркома Приангарья, самая низкая явка была в Шелеховском районе (25,01%), Бодайбо и Бодайбинском районе (25,06%), а также в Братске (26,96%).
В Иркутске на участки пришли 29,26%, Ангарском городском округе — 33,72%.
Действующего губернатора Игоря Кобзева, выдвинутого «Единой Россией», поддержали 60,79%, это 367 064 избирателя.
Сергей Левченко (КПРФ) получил 22,65%, 136 760 голосов, Лариса Егорова («Справедливая Россия — За правду») — 8,08%, 48 774 голоса, Виктор Галицков (ЛДПР) — 5,82%, 35 121 голос.
Ранее агентство сообщало, что за время проведения выборов губернатора Иркутской области официально не было подано ни одного обращения с жалобой на нарушение, влияющее на ход голосования. За каждым из 1866 избирательных участков в течение всех трех суток был установлен независимый контроль.