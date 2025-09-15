Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова оценила слова Сикорского о нежелании Европы воевать с Россией

Официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что европейские страны не хотят вступать в военный конфликт против Российской Федерации ради защиты Украины.

Официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что европейские страны не хотят вступать в военный конфликт против Российской Федерации ради защиты Украины.

«Вот такие “гарантии безопасности” от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о “западном курсе”, — поделилась своей точкой зрения представитель российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил о том, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его мнению, их предоставление бывшей советской республике может означать готовность стран Европы вступить в военный конфликт с РФ. Глава польского дипломатического ведомства отмечал, что не видит желающих воевать с Россией.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, как Украина будет учить Запад «бороться» с Российской Федерацией.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше