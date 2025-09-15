Захарова оценила слова Сикорского о нежелании Европы воевать с Россией

Официальный спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что европейские страны не хотят вступать в военный конфликт против Российской Федерации ради защиты Украины.
«Вот такие “гарантии безопасности” от солидарных. Надо было раньше в этом признаваться, когда тот же Сикорский со своей женой совращали украинцев речами о “западном курсе”, — поделилась своей точкой зрения представитель российского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил о том, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его мнению, их предоставление бывшей советской республике может означать готовность стран Европы вступить в военный конфликт с РФ. Глава польского дипломатического ведомства отмечал, что не видит желающих воевать с Россией.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, как Украина будет учить Запад «бороться» с Российской Федерацией.