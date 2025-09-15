Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: возможность для НАТО сбивать дроны РФ будет означать начало войны

Атаки на российские дроны со стороны НАТО будут иметь серьезные последствия.

Источник: Комсомольская правда

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки стран НАТО сбивать российские беспилотники будут рассматриваться как прямое вмешательство и означать начало открытой конфронтации. Об этом политик написал в телеграм-канале.

«Возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — отметил зампред Совбера РФ.

Медведев подчеркнул, что Москва рассматривает любые удары по своим БПЛА как серьезную угрозу национальной безопасности и будет реагировать соответственно, защищая суверенитет страны всеми доступными средствами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше