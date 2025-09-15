Медведев: возможность для НАТО сбивать дроны РФ будет означать начало войны

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки стран НАТО сбивать российские беспилотники будут рассматриваться как прямое вмешательство и означать начало открытой конфронтации. Об этом политик написал в телеграм-канале.
«Возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — отметил зампред Совбера РФ.
Медведев подчеркнул, что Москва рассматривает любые удары по своим БПЛА как серьезную угрозу национальной безопасности и будет реагировать соответственно, защищая суверенитет страны всеми доступными средствами.
