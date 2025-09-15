Губернаторов выбрали во всех 20 регионах

В конце прошлого — начале этого года в губернаторском корпусе произошли кадровые перестановки. В ноябре президент уволил по собственному желанию глав Ростовской, Тамбовской областей, Коми, ЕАО и назначил временно исполняющих обязанности. В декабре в отставку досрочно подал губернатор Курской области, в феврале глава Новгородской области стал замминистра транспорта. В марте с постов ушли главы Оренбургской и Свердловской областей и Ненецкого автономного округа.