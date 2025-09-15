Губернаторов выбрали во всех 20 регионах

В Ленинградской области, как писала «Фонтанка», побеждает действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).
В трех регионах, которые не вошли в более ранний список, лидируют также действующие руководители:
в Татарстане — глава республики Рустам Минниханов (88,15% после подсчета 98,62% протоколов),
в Краснодарском крае — действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,41% после подсчета 98,02% протоколов),
в Иркутской области — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%).
В других регионах результаты следующие, о них уже сообщалось:
в Тамбовской области — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%),
в Калужской области — действующий глава региона Владислав Шапша (72,24%),
в Архангельской области — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%),
в Новгородской области — врио губернатора Александр Дронов (62,19%),
в Ростовской области — врио губернатора Юрий Слюсарь (81,25%),
в Костромской области — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%),
в Пермском крае — действующий губернатор Дмитрий Махонин (70,94%),
в Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%),
в Свердловской области — врио губернатора Денис Паслер (61,3%),
в Курской области — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%),
в Еврейской автономной области — врио главы региона Мария Костюк (83,02%),
в Камчатском крае — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%),
в Севастополе — действующий глава региона Михаил Развожаев (81,72%),
в Оренбургской области — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%),
в Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%),
в Чувашии — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).
В НАО губернатора выберут депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом.
В конце прошлого — начале этого года в губернаторском корпусе произошли кадровые перестановки. В ноябре президент уволил по собственному желанию глав Ростовской, Тамбовской областей, Коми, ЕАО и назначил временно исполняющих обязанности. В декабре в отставку досрочно подал губернатор Курской области, в феврале глава Новгородской области стал замминистра транспорта. В марте с постов ушли главы Оренбургской и Свердловской областей и Ненецкого автономного округа.