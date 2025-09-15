Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернаторов выбрали во всех 20 регионах

Победители губернаторских выборов определились 15 сентября после обработки большей части протоколов во всех 20 российских регионах, в которых шло голосование, передает РИА Новости.

В Ленинградской области, как писала «Фонтанка», побеждает действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).

В трех регионах, которые не вошли в более ранний список, лидируют также действующие руководители:

в Татарстане — глава республики Рустам Минниханов (88,15% после подсчета 98,62% протоколов),

в Краснодарском крае — действующий губернатор Вениамин Кондратьев (83,41% после подсчета 98,02% протоколов),

в Иркутской области — действующий губернатор Игорь Кобзев (60,79%).

В других регионах результаты следующие, о них уже сообщалось:

в Тамбовской области — врио главы региона Евгений Первышов (73,84%),

в Калужской области — действующий глава региона Владислав Шапша (72,24%),

в Архангельской области — действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%),

в Новгородской области — врио губернатора Александр Дронов (62,19%),

в Ростовской области — врио губернатора Юрий Слюсарь (81,25%),

в Костромской области — действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%),

в Пермском крае — действующий губернатор Дмитрий Махонин (70,94%),

в Брянской области — действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%),

в Свердловской области — врио губернатора Денис Паслер (61,3%),

в Курской области — врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%),

в Еврейской автономной области — врио главы региона Мария Костюк (83,02%),

в Камчатском крае — действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%),

в Севастополе — действующий глава региона Михаил Развожаев (81,72%),

в Оренбургской области — врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%),

в Коми — врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%),

в Чувашии — действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).

В НАО губернатора выберут депутаты окружного совета из трех кандидатов, предложенных президентом.

В конце прошлого — начале этого года в губернаторском корпусе произошли кадровые перестановки. В ноябре президент уволил по собственному желанию глав Ростовской, Тамбовской областей, Коми, ЕАО и назначил временно исполняющих обязанности. В декабре в отставку досрочно подал губернатор Курской области, в феврале глава Новгородской области стал замминистра транспорта. В марте с постов ушли главы Оренбургской и Свердловской областей и Ненецкого автономного округа.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше